23 مليون جنيه ارتفاعا فى صادرات شركة سيناء للمنجنيز

كتب عبد الحليم سالم

كشف المؤشرات المالية لشركة سيناء للمنجنيز ، احدى شركات القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ان كمية وقيمة الصادرات ارتفعت بنهاية العام المالى 2018-2019 مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

وبحسب المؤشرات التى حصل اليوم السابع عليها فإنه بلغت صادرات الشركة خلال العام المالى الماضى 258 الف طن بقيمة 73 مليون جنيه ، مقارنة بصادرات بلغت 247 الف طن ،بقيمة 50 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

وأظهرت المؤشرات أن الشركة كانت تستهدف تحقيق 362 ألف طن صادرات، بقيمة 111 مليون جنيه ،مما يعنى أن نسبة تحقيق الهدف بلغت 71% للكميات و65% فى قيمة الصادرات .

وأوضحت أن الصادرات زادت بنسبة 105% للكميات ، وبنسبة 147% للقيمة مقارنة بالعام المالى المنتهى بالعام المالى الذي يسبقه، بالرغم من التحديات التى تواجه عمل الشركة فى جنوب سيناء .

ووفق المؤشرات المالية بلغت كمية صادرات الإنتاج التعدينى التى حققتها الشركة هذا العام 258 ألف طن بقيمة 60 مليون جنيه ،مقابل استهداف تصدير 360 ألف طن بقيمة 72 مليون جنيه ،بنسبة تحقيق هدف 72% للكميات و83% للقيمة.

فى حين صدرت الشركة العام المالى 2017-2018 ،نحو 247 الف طن بقيمة 47 مليون جنيه، بنسبة تطور قدرها 104% للكمية و127% للقيمة.

ووفق المؤشرات لم تقم الشركة بتصدير كميات كبيرة من الإنتاج الصناعى ، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية لمنتج سبيكة الفيرومنجنيز.