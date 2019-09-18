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18 سبتمبر.. ذكرى وفاة السويدى "داج همرشولد" الحاصل على جائزة نوبل فى السلام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:53 م
18 سبتمبر.. ذكرى وفاة السويدى "داج همرشولد" الحاصل على جائزة نوبل فى السلام جائزة نوبل - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يوافق اليوم ذكرى وفاة الاقتصادى السويدى داج همرشولد، الذى ولد عام 1905، ولقى مصرعه فى حادث تحطم طائرته فى الكونغو، إثر توجهه لروديسيا (زامبيا) لمفاوضة تشومبى يوم 18 سبتمبر 1961.

عمل داج همرشولد كنائب وزير الخارجية السويدى، وانتخب كثانى أمين عام الأمم المتحدة بعد استقالة تريجفى لى الأمين العام الأول للأمم المتحدة عام 1953 ثم جدد له عام 1958 وبقى فى منصبه حتى لقى مصرعه عام 1961 وهو نفس العام الذى حصل فيه على جائزة نوبل فى السلام.

ينتمى همرشولد عائلة ارستقراطية وعلى جانب كبير من الثراء، وعمل موظفاً فى الحكومة السويدية، يشغل وظيفة كبيرة ولكنها لم تصل إلى مرتبة الوزير، وشغل والده منصب رئيس وزراء السويد، وكان أجداده من المحاربين فى جيوش السويد.


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