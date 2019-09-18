سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

18 سبتمبر.. ذكرى ميلاد "إدوين ماكميلان" الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:58 م
18 سبتمبر.. ذكرى ميلاد "إدوين ماكميلان" الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء جائزة نوبل
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوافق اليوم ذكرى ميلاد العالم إدوين ماكميلان (Edwin McMillan) هو كيميائى أمريكى، ولد فى 18 سبتمبر 1907 وتوفى فى 7 سبتمبر 1991.

ولد " ماكميلان"  فى شاطئ ريدوندو بكاليفورنيا، درس فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وحصل على الدكتوراه سنة 1932 من جامعة برنستون، ثم انضم إلى هيئة جامعة بركلى ومن ثم إلى مختبر بركلى الإشعاعى عند تأسيسه فى 1934.

خلال الحرب العالمية الأولى عمل على أبحاث فى مجال الرادار، وجهاز الموجات الفوق الصوتية المعروف بسمو سونار، كما أجرى أبحاثا على الأسلحة النووية، و حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1951.

أصبح العالم إدوين ماكميلان بروفسورا فى جامعة بركلى عام  1946، ثم  مدير مختبر بركلى الإشعاعى عام 1958 أصبح وبقى فى منصبه حتى تقاعده سنة 1973.


18 سبتمبر

ميلاد

إدوين ماكميلان

عالم كيمياء

جائزة نوبل

الكيمياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة