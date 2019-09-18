18 سبتمبر.. ذكرى ميلاد "إدوين ماكميلان" الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء

كتب أسامة عبد الحميد

يوافق اليوم ذكرى ميلاد العالم إدوين ماكميلان (Edwin McMillan) هو كيميائى أمريكى، ولد فى 18 سبتمبر 1907 وتوفى فى 7 سبتمبر 1991.

ولد " ماكميلان" فى شاطئ ريدوندو بكاليفورنيا، درس فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وحصل على الدكتوراه سنة 1932 من جامعة برنستون، ثم انضم إلى هيئة جامعة بركلى ومن ثم إلى مختبر بركلى الإشعاعى عند تأسيسه فى 1934.

خلال الحرب العالمية الأولى عمل على أبحاث فى مجال الرادار، وجهاز الموجات الفوق الصوتية المعروف بسمو سونار، كما أجرى أبحاثا على الأسلحة النووية، و حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1951.

أصبح العالم إدوين ماكميلان بروفسورا فى جامعة بركلى عام 1946، ثم مدير مختبر بركلى الإشعاعى عام 1958 أصبح وبقى فى منصبه حتى تقاعده سنة 1973.