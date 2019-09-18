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يديعوت: انتهى عصر نتنياهو.. تقدم"جانتس" على الليكود بعد فرز 88% من الأصوات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:31 م
يديعوت: انتهى عصر نتنياهو.. تقدم"جانتس" على الليكود بعد فرز 88% من الأصوات مؤشرات الانتخابات الإسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتائج فرز 88% من أصوات الناخبين فى انتخابات الكنيست، أظهرت فوز حزب" أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
 
 
وحصل حزب" أبيض- أزرق" على 33 مقعدا مقابل 32 لصالح حزب الليكود، وهو ما يعنى أن حزب" جانتس" سيشكل الحكومة المقبلة.
 
 
وجاءت النتائج الأولية للأحزاب الأخرى على النحو التالى حزب اسرائيل بيتنا حصل على 7 مقاعد "ميرتس - باراك". 6 مقاعد والعمل على 5 مقاعد.
 
 
أما القائمة العربية المشتركة فقد حققت مفاجأة مدوية بحصولها على 13 مقعداَ ، بينما  استطلاعات الرأى أخرى كانت تمنحها 10 مقاعد فقط.
 
 
وقالت الصحيفة إنه فى حال إعلان النتائج الرسمية بتفوق حزب" جانتس" ، فإن هذا يعنى انتهاء عهد نتنياهو الذى ظل يحكم إسرائيل 10 سنوات كاملة منذ انتخابات 2009 ، مشيرة إلى أن فترة حكم نتنياهو كانت أطول من حكم ديفيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل التى استمرت 9 أعوام ونصف.
 
جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو
 

اسرائيل

انتخابات اسرائيل

نتنياهو

الكنيست الاسرائيلى

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