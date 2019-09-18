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ولى العهد السعودى يلتقى نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:00 ص
ولى العهد السعودى يلتقى نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى
وكالات الأنباء

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى مكتبه بجدة نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاى يونج لى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار فى المملكة فى مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونج.

 

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجرى ، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة سامسونج ون بيو هونج.

 


محمد بن سلمان

السعودية

سامسونج

جدة

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