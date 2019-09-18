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ولى العهد السعودى: الاعتداء على منشأتى النفط اختبار لمواجهة الأعمال التخريبية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:05 ص
ولى العهد السعودى: الاعتداء على منشأتى النفط اختبار لمواجهة الأعمال التخريبية الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، أن الاعتداء على منشأتى النفط اختبار حقيقى للإرادة الدولية فى مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

وفى السياق نفسه، قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء إن ولى العهد السعودى طلب من سول المساعدة فى تعزيز نظام الدفاع الجوى للمملكة بعد أن أدى الهجوم على منشأتى نفط بالسعودية إلى انخفاض إنتاجها من الخام. وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على استمرار المشاورات.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

 


السعودية

اخبار السعودية

ولى العهد السعودى

الاعتداء على منشاتى النفط

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