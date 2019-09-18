وكيل تموين المنوفية: حملات يومية لضبط الأسعار والسلع المجهولة

المنوفية _ محمد فتحى

أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 1857 مخالفة تموينية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من العام الحالى 2019، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

وأضاف الجمال إن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه ببيع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا، مضيفاً:" كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ".