وكيل تعليم الأقصر يتابع تدريب معلمى الثانوية.. ويؤكد: التغيير يبدأ من المعلمين

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تدريبات معلمى المرحلة الثانوية، واطمئن على انتظام التدريبات، والتى تتم على مدار يومين.

وأكد وكيل تعليم الأقص، فى بيان صحفى، إن المعلمين هم حاملى لواء التغيير وحجر الأساس فى المنظومة التعليمية الجديدة، مشيراً إلى ضرورة تحول دور المعلم من ملقن وناقل للمعلومات إلى مرشد وموجه للطالب، وأنه فى ظل التقدم التكنولوجى وعصر المعلومات والاتصالات، أصبح الاقتصار على مصدر واحد للمعلومات غير مجدى ،وأنه فى النظام التعليمى الجديد ينبغى توجيه الطلاب إلى البحث عن المعلومات فى أكثر من مصدر، مما يتيح تنوع المصادر لبناء المعرفة لدى الطلاب، والانتقال إلى قدرتهم على تطبيق المعرفة فى المواقف الحياتية المختلفة، وتنمية مهارات الطلاب مما يؤهلهم إلى سوق العمل .

وأكد الشناوى عايد ،أن البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية مكتملة، وسيتم تركيب السبورات والوصلات الداخلية للصف الثانى الثانوى فى الايام القادم.

ومن جدير بالذكر، أنه تم تجهيز 25 قاعه تدريبة على مستوى المحافظة لتدريب 737 معلم من معلمى المرحلة الثانوية على النظام التعليمى الجديد، للعمل على تقديم أفضل خدمات للطلاب بالعام الدراسى الجديد.