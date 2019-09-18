سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الأقصر يتابع تدريب معلمى الثانوية.. ويؤكد: التغيير يبدأ من المعلمين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:11 م
وكيل تعليم الأقصر يتابع تدريب معلمى الثانوية.. ويؤكد: التغيير يبدأ من المعلمين مدرسة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تدريبات معلمى المرحلة الثانوية، واطمئن على انتظام التدريبات، والتى تتم على مدار يومين.

وأكد وكيل تعليم الأقص، فى بيان صحفى، إن المعلمين هم حاملى لواء التغيير وحجر الأساس فى المنظومة التعليمية الجديدة، مشيراً إلى ضرورة تحول دور المعلم من ملقن وناقل للمعلومات إلى مرشد وموجه للطالب، وأنه فى ظل التقدم التكنولوجى وعصر المعلومات والاتصالات، أصبح الاقتصار على مصدر واحد للمعلومات غير مجدى ،وأنه فى النظام التعليمى الجديد ينبغى توجيه الطلاب إلى البحث عن المعلومات فى أكثر من مصدر، مما يتيح تنوع المصادر لبناء المعرفة لدى الطلاب، والانتقال إلى قدرتهم على تطبيق المعرفة فى المواقف الحياتية المختلفة، وتنمية مهارات الطلاب مما يؤهلهم إلى سوق العمل .

وأكد الشناوى عايد ،أن البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية مكتملة، وسيتم تركيب السبورات والوصلات الداخلية للصف الثانى الثانوى فى الايام القادم.

ومن جدير بالذكر، أنه تم تجهيز 25 قاعه تدريبة على مستوى المحافظة لتدريب 737 معلم من معلمى المرحلة الثانوية على النظام التعليمى الجديد، للعمل على تقديم أفضل خدمات للطلاب بالعام الدراسى الجديد.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التربية والتعليم

تدريب معلمي الثانوية بالاقصر

تعليم الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة