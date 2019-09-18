وزير مالية السودان: مباحثات مصر مع عبدالله حمدوك ناقشت مشروعات الربط الكهربائى

كتبت – هناء أبو العز

قال الدكتور إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، إن المباحثات التى جرت اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء المصرى بين الجانبين السودانى والمصرى والتى رأسها الدكتور عبد الله حمدوك و رئيس وزراء مصر، ناقشت الكثير من القضايا التى تهم الشعبين منها القضايا المتعلقة بالاقتصاد خاصة مشروعات الربط الكهربائى.

وأوضح فى تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية، أن المباحثات ركزت على أهمية استمرار الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز التعاون فى المجالات الزراعية والكهرباء، وضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، بجانب التفكير فى إقامة علاقات اقتصادية كبرى تبدأ من القاعدة على مستوى رواد الأعمال فى الدولتين.

وأشار البدوى إلى أنه يجب التفكير أيضا فى مشاريع استراتيجية كبرى لتشبيك الاقتصاديات الإقليمية، باعتبار أن السودان ومصر يمتلكان سواحل مطلة على البحر الأحمر يمكن الاستفادة منها لخدمة اقتصادات المنطقة خاصة الدول المغلقة جغرافيا مثل إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان.

وقال وزير المالية: "السودان موعود بتحول اقتصادى خلال الفترة الانتقالية خلال إحداث تحول هيكلى يتم فيه بناء شبكة سكة حديد وطرق عابرة للدول يكون السودان هو المركز الرئيسى لها".