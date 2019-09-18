سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية إريتريا يعرب عن شكره لمصر لدعم بلاده فى المحافل الدولية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:10 ص
وزير خارجية إريتريا يعرب عن شكره لمصر لدعم بلاده فى المحافل الدولية أسياس افورقى الرئيس الإريترى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح، عن الشكر لمصر على الدعم الذى قدمته لبلاده داخل المحافل الدولية المختلفة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها عثمان صالح خلال حفل التوديع الذي أقامته الحكومة الإريترية للسفير ياسر هاشم، سفير مصر فى أسمره.

وعبر وزير الخارجية الإريترى عن ارتياحه تجاه المستوى الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير هاشم فى كلمته على خصوصية العلاقات بين البلدين.

وعبر السفير عن شكره للرئيس الإريترى أسياس أفورقى والحكومة والشعب الإريتريين على الدعم والتعاون اللذين لاقاهما خلال فترة عمله في أسمره.

حضر الحفل عدد كبير من وزراء الحكومة الإريترية إلى جانب المستشار السياسي للرئيس الإريتري، والسفراء المعتمدين لدى إريتريا.


اريتريا

مصر

العلاقات مع اريتيريا

اسمره

اسياس افورقى

الرئيس الاريترى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة