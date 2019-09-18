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وزير المالية: نمو الناتج المحلى السعودى فى 2019 سيقل "كثيرا" عن المتوقع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:38 م
وزير المالية: نمو الناتج المحلى السعودى فى 2019 سيقل "كثيرا" عن المتوقع محمد الجدعان وزير المالية السعودى
رويترز

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادى السعودى في 2019 سيكون أقل كثيرا مما توقعته المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك، لكن الهجوم على منشأتي أرامكو ليس له أي تأثير إطلاقا على الإيرادات.

وأبلغ الجدعان رويترز في مقابلة بالرياض "الناتج المحلى الإجمالي الكلي سيكون أقل كثيرا مما توقعناه".

وأضاف "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوقف كثيرا على إنتاج النفط فيما يتعلق بحصص أوبك وأوبك+".

ولم يعط الوزير أي توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، لكن صندوق النقد الدولى قال إن الاقتصاد السعودى قد ينمو بنسبة 1.9$ في 2019، بما يقل عن 2.2% في 2018.


أسعار النفط

النفط

أوبك

وزارة المالية السعودية

رويترز

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