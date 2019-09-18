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وزير المالية السعودى: استئناف أرامكو الإنتاج يثبت قدرتها على التعامل مع أى أزمة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:08 ص
وزير المالية السعودى: استئناف أرامكو الإنتاج يثبت قدرتها على التعامل مع أى أزمة وزير المالية السعودى محمد الجدعان
رويترز

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قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان اليوم الأربعاء، إن إعلان أرامكو استئناف الإنتاج بعد هجمات يوم السبت يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أى أزمة.

وأوضح الوزير إنه يهنئ أرامكو على إعلانها أمس عن استئناف الإنتاج مما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات.

كان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال أمس الثلاثاء، إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر وإنها تمكنت من استعادة الإمدادات للعملاء إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتين سعوديتين عبر السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.

 

 

 


وزير المالية السعودى

السعودية

ارامكو

نفط

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