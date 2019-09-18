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وزير التجارة السعودى : المملكة تشهد نقلة نوعية فى استقطاب المستثمرين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:05 م
وزير التجارة السعودى : المملكة تشهد نقلة نوعية فى استقطاب المستثمرين الاستثمار السعودية
وكالات

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أكد  وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة تشهد نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الرخص الممنوحة خلال 5 سنوات 2,420 رخصة.
 
وأوضح خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2019 الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية في مدينة الرياض، أن الرخص الممنوحة في 2015 بلغت 259 رخصة، وخلال 2019 نم منح 792 رخصة للاستثمار الأجنبي.
 
وأفاد أن المملكة قامت بإصلاحات شاملة لتحسين قطاع الأعمال، مما أسهم في زيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بنسبة 60% في السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة، مقارنة بـ 650 ألف مؤسسة خلال عام 2015.
وقال القصبي: "عمدت المملكة العربية السعودية إلى العمل في عدة مسارات تهدف جميعها إلى إيجاد بيئة مشجعة للمستثمرين الأجانب، من خلال إعادة الهيكلة الحكومية، ومكافحة البيروقراطية، إضافة إلى تحسين الإجراءات وتحديثها، وإعداد التشريعات التي تسهم في تحفيز المستثمرين، ونعمل حالياً على تطوير نظام خاص للشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، كقطاع المعادن، وقطاع الترفيه والثقافة".
 

عبدالله القصبي

السعوديه

المستثمرين

الامتياز التجاري

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