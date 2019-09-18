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هيئة السوق المالية السعودية فى محادثات مع أرامكو بشأن قواعد الطرح

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:14 م
هيئة السوق المالية السعودية فى محادثات مع أرامكو بشأن قواعد الطرح هيئة السوق المالية السعودية
رويترز

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 قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز لرويترز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
 
وقال القويز اليوم الأربعاء "نواصل المحادثات مع الشركة ومستشاريها حول استعدادهم، وأيضا بشأن متطلباتنا التنظيمية في السوق".
 
وذكرت رويترز هذا الشهر أن أرامكو المملوكة للدولة تخطط لبيع واحد في المئة من أسهمها هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 20 مليار دولار، وواحد بالمئة أخرى في 2020 قبل طرح عام أولي في الأسواق الدولية.
 
وفي العادة تطلب هيئة السوق المالية من الشركات طرح ما لا يقل عن 20-30 بالمئة من أسهمها عندما تريد طرحا عاما أوليا.
 
ولم تتقدم أرامكو بعد بنشرة الطرح إلى هيئة السوق المالية، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان هذا الأسبوع إن الطرح العام الأولي سيكون جاهزا خلال العام القادم والاستعدادات قائمة رغم هجوم السبت على منشآت لها.
 
وقال القويز مشيرا إلى تلك المحادثات "نتلقى طلبات إعفاء أو استثناء عند الحاجة، ونراجعها على أساس كل حالة على حدة".
 
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز في مقابلة اليوم الأربعاء إن الإدراج الأولي لأرامكو سيكون في البورصة السعودية بالرياض (تداول)، لكن الحكومة ما زالت تدرس إدراجا ثانويا في الخارج.

السوق المالية السعودية

أرامكو

السعودية

الإدراج الأولي

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