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هيئة الترفيه السعودية تقدم 3 عروض عالمية لليوم الوطنى الـ 89

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:08 م
هيئة الترفيه السعودية تقدم 3 عروض عالمية لليوم الوطنى الـ 89 الهيئة العامة للترفيه
وكالات

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على مناسبة اليوم الوطني الـ 89 عن إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصاً لهذه المناسبة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
ففي العاصمة الرياض وتحديداً في صالة الهيئة العامة للرياضة من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة من 9:30 إلى 10:30 مساء ستقام فعالية "طريق الهمة"، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.
 
وعلى كورنيش الحمراء بجدة ستقام فعالية "مملكة النجوم"، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الجمهور الذي سيصطف في الشوارع الرئيسة لمشاهدة اللوحة المبهرة، مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة 8 إلى 10 مساء.
 

الهيئة العامة للترفيه

اليوم الوطني

الرياض

الألعاب النارية

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