نيكى يهبط بعد مكاسب على مدى 10 أيام وسط جنى مستثمرين للأرباح

رويترز

نزل المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء بعد موجة صعود استمرت عشرة أيام قبل اجتماعين مهمين للبنكين المركزين في الولايات المتحدة واليابان، ولكنه ظل يحوم حول أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسه في اليوم السابق.

وهبط المؤشر نيكي 0.2% ليغلق عند 21960.71 نقطة، ليظل قريبا من ذروة أربعة أشهر التي بلغها أمس عند 22041.08 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليصل إلى 1606.62 نقطة.

وأحجم المستثمرون عن اتخاذ مراكز في السوق إلى حد كبير قبل قرارات مهمة من المقرر أن تصدر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم وبنك اليابان المركزي غدا الخميس، وقال محللون إن البعض قلص مراكزه قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالنفط والغاز، والتي قادت المكاسب في اليوم السابق، فيما هدأت أسعار النفط اليوم عقب إعلان السعودية أنها ستستأنف إمداداتها من النفط بالكامل بحلول نهاية الشهر.

وفقد سهم إنبكس، أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في اليابان، 4.2% وتراجع شركة الهندسة العالمية جيه.جي.سي 2.3 % بينما نزل مؤشر قطاع منتجات النفط والفحم 3.6%.

وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع شركات الغاز والكهرباء وقطاع الشحن البحري، وهما مستفيدان رئيسيان من انخفاض أسعار النفط، أفضل أداء على مستوى المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، وزاد قطاع شركات الغاز والكهرباء 0.8% وارتفع قطاع النقل البحري 0.7%.