سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

نظام غذائي صحي لمرضي الكبد الدهنى.. اعرف أسباب المرض وإزاي تحاصره

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:00 ص
نظام غذائي صحي لمرضي الكبد الدهنى.. اعرف أسباب المرض وإزاي تحاصره دهون الكبد .. التشخيص وطرق العلاج
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف موقع "Healthline"، أن الكبد الدهني، أو تدهن الكبد، يحدث عندما تتراكم الدهون وتزيد في الكبدعن الحاجة، حيث إن وجود كميات صغيرة من الدهون في الكبد أمرًا طبيعيًا، ولكن قد ينتج عن زيادتها الكثير من المضاعفات، والمشاكل الصحية.

مرض دتدهن الكبد يسبب مضاعفات قد تصل للتليف
مرض تدهن الكبد يسبب مضاعفات قد تصل للتليف

وأضاف الموقع يعتبر الكبد ثاني أكبر عضو في الجسم، يساعد في معالجة العناصر الغذائية من الطعام والشراب ويرشح المواد الضارة من دمك، ومع زيادة نسبة الدهون في الكبد تزيد فرص حدوث إلتهاب الكبد، مما قد يؤدي إلى التليف، وخلق ندبات، في الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي هذا التندب إلى فشل الكبد.

وفقًا للباحثين في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن تدهن الكبد يصيب ما يصل إلى 25 إلى 30 % من الناس، في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا.

السمنة احد الاسباب للاصابة بدهون الكبد
السمنة احد الاسباب للاصابة بدهون الكبد

أسباب الكبد الدهني..

يتطور الكبد الدهني عندما ينتج جسمك الكثير من الدهون، أو لا يتخلص من الدهون، حيث يتم تخزين الدهون الزائدة في خلايا الكبد وتتراكم وتسبب مرض الكبد الدهني.

يمكن أن يكون سبب تراكم الدهون نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل، على سبيل المثال السمنة، وارتفاع السكر في الدم، ومقاومة الجسم للإنسولين، وارتفاع الدهون بالجسم، وخاصة الدهون الثلاثية في دمك، تتضمن الأسباب الأقل شيوعًا مثل: الحمل ،فقدان الوزن السريع، بعض أنواع العدوى، مثل التهاب الكبد C، الآثار الجانبية لبعض أنواع الأدوية، والتعرض لبعض السموم، قد تزيد بعض الجينات أيضًا من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

نظام غذائى صحى لعلاج الكبد الدهنى
نظام غذائى صحى لعلاج الكبد الدهنى

علاج الكبد الدهني..

حاليا، لم تتم الموافقة على أي أدوية لعلاج الكبد الدهني، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير واختبار الأدوية لعلاج هذه الحالات.

النظام الغذائي لمرضى الكبد الدهني..

إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني، فقد يشجعك طبيبك على ضبط نظامك الغذائي للمساعدة في علاج الحالة، وتقليل خطر حدوث مضاعفات، على سبيل المثال، قد ينصحونك بالقيام بما يلي:

تناول الخضروات والفواكه يساعد فى علاج الكبد الدهنى
تناول الخضروات والفواكه يساعد فى علاج الكبد الدهنى

أولا: تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة النباتية، بما في ذلك الفواكه، والخضروات، والبقوليات، والحبوب الكاملة.

ثانيا: قلل من استهلاكك للكربوهيدرات المكررة، مثل الحلويات، والأرز الأبيض، ومنتجات الحبوب المكررة الأخرى.

الاغذية الصحية تساعد فى علاج الكبد الدهنى
الاغذية الصحية تساعد فى علاج الكبد الدهنى

ثالثا: قلل من استهلاكك للدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، والعديد من المنتجات الحيوانية الأخرى.

رابعا: تجنب الدهون غيرالمشبعة الموجودة في العديد من الأطعمة الخفيفة المصنعة.

بدون ادوية الاغذية الصحية ضرورية للتخلص من دهون الكبد
بدون ادوية الاغذية الصحية ضرورية للتخلص من دهون الكبد

خامسا: تجنب الكحول.

سادسا: خفض الوزن، طبيبك قد يشجعك على خفض السعرات الحرارية من نظامك الغذائي لانقاص الوزن.

 


الكبد الدهنى

علاج الكبد الدهنى

مضاعفات الكبد الدهنى

تليف الكبد

الادوية

علاج مضاعفات الكبد الدهنى

اسباب الكبد الدهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة