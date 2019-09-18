نظام غذائي صحي لمرضي الكبد الدهنى.. اعرف أسباب المرض وإزاي تحاصره

كتبت أمل علام

كشف موقع "Healthline"، أن الكبد الدهني، أو تدهن الكبد، يحدث عندما تتراكم الدهون وتزيد في الكبدعن الحاجة، حيث إن وجود كميات صغيرة من الدهون في الكبد أمرًا طبيعيًا، ولكن قد ينتج عن زيادتها الكثير من المضاعفات، والمشاكل الصحية.



مرض تدهن الكبد يسبب مضاعفات قد تصل للتليف

وأضاف الموقع يعتبر الكبد ثاني أكبر عضو في الجسم، يساعد في معالجة العناصر الغذائية من الطعام والشراب ويرشح المواد الضارة من دمك، ومع زيادة نسبة الدهون في الكبد تزيد فرص حدوث إلتهاب الكبد، مما قد يؤدي إلى التليف، وخلق ندبات، في الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي هذا التندب إلى فشل الكبد.

وفقًا للباحثين في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن تدهن الكبد يصيب ما يصل إلى 25 إلى 30 % من الناس، في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا.



السمنة احد الاسباب للاصابة بدهون الكبد

أسباب الكبد الدهني..

يتطور الكبد الدهني عندما ينتج جسمك الكثير من الدهون، أو لا يتخلص من الدهون، حيث يتم تخزين الدهون الزائدة في خلايا الكبد وتتراكم وتسبب مرض الكبد الدهني.

يمكن أن يكون سبب تراكم الدهون نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل، على سبيل المثال السمنة، وارتفاع السكر في الدم، ومقاومة الجسم للإنسولين، وارتفاع الدهون بالجسم، وخاصة الدهون الثلاثية في دمك، تتضمن الأسباب الأقل شيوعًا مثل: الحمل ،فقدان الوزن السريع، بعض أنواع العدوى، مثل التهاب الكبد C، الآثار الجانبية لبعض أنواع الأدوية، والتعرض لبعض السموم، قد تزيد بعض الجينات أيضًا من خطر الإصابة بالكبد الدهني.



نظام غذائى صحى لعلاج الكبد الدهنى

علاج الكبد الدهني..

حاليا، لم تتم الموافقة على أي أدوية لعلاج الكبد الدهني، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير واختبار الأدوية لعلاج هذه الحالات.

النظام الغذائي لمرضى الكبد الدهني..

إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني، فقد يشجعك طبيبك على ضبط نظامك الغذائي للمساعدة في علاج الحالة، وتقليل خطر حدوث مضاعفات، على سبيل المثال، قد ينصحونك بالقيام بما يلي:



تناول الخضروات والفواكه يساعد فى علاج الكبد الدهنى

أولا: تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة النباتية، بما في ذلك الفواكه، والخضروات، والبقوليات، والحبوب الكاملة.

ثانيا: قلل من استهلاكك للكربوهيدرات المكررة، مثل الحلويات، والأرز الأبيض، ومنتجات الحبوب المكررة الأخرى.



الاغذية الصحية تساعد فى علاج الكبد الدهنى

ثالثا: قلل من استهلاكك للدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، والعديد من المنتجات الحيوانية الأخرى.

رابعا: تجنب الدهون غيرالمشبعة الموجودة في العديد من الأطعمة الخفيفة المصنعة.



بدون ادوية الاغذية الصحية ضرورية للتخلص من دهون الكبد

خامسا: تجنب الكحول.

سادسا: خفض الوزن، طبيبك قد يشجعك على خفض السعرات الحرارية من نظامك الغذائي لانقاص الوزن.