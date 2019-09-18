موسكو: لا تأثير على الاقتصاد الروسى جراء الهجوم على منشأتى "أرامكو"

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الهجوم على منشأتى (أرامكو) النفطيتين وتداعياته لن يؤثر على أداء الاقتصاد الروسى فى 2019، مشيرة إلى أن آثار الهجوم ستكون قصيرة الأمد.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسى مكسيم أوريشكين - فى تصريح اليوم الأربعاء-:" لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد، فالتداعيات على الأسواق العالمية ستكون لفترة قصيرة"، مستبعدا أيضا أن يكون للهجوم أى تأثير على قيمة العملة الروسية (الروبل).

وأضاف: "لا نرى أى عوامل تدفعنا لتغيير توقعات سعر صرف (الروبل) مقابل الدولار حتى نهاية هذا العام والعام المقبل".

يُذكر أن الحكومة الروسية وضعت الميزانية للعام الجارى وخطة العامين القادمين، بناء على أن متوسط سعر برميل النفط الروسى من ماركة (Urals) خلال العام الجارى سيكون عند مستوى 62.2 دولار، وفى 2020 عند 57 دولارا، وفى 2021 عند 56 دولارا.

كما استندت الميزانية إلى أن يكون متوسط سعر صرف الدولار خلال 2019 عند 65.4 روبل، وفى 2020 عند 65.7 روبل، وفى 2021 عند 66.1 روبل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت الاثنين الماضى، بنحو 20% بعد استهداف منشأتين نفطيتين لشركة (أرامكو) السعودية، لكنها عاودت الانخفاض بعد تطمينات من وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان بشأن إنتاج المملكة العربية السعودية النفطي.