موجز الحوادث.. مصرع 9 إرهابيين فى العبور ومايو.. وإحباط 13 محاولة بالحدود

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم الأربعاء عدد كبير من الأخبار الأمنية والقضائية ننشر أبرزها فى التقرير التالى:

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

ضبط 219 طن منتجات حاصلات زراعية مجهولة المصدر

إحباط 13 قضية تسلل عبر المنافذ الحدودية وتزوير خلال 24 ساعة

إحباط تهريب 730 طربة حشيش بحوزة مهرب في مطروح

جرائم الفيس بوك.. ضبط 108 قضايا ابتزاز وسرقة حسابات وتهديد

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم الإرهابية" لـ 25 سبتمبر

حبس مسجل خطر بتهمة انتحال اسم شقيقه المتوفى للهروب من أحكام قضائية بالتجمع