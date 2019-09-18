معمل الغردقة المشترك يخفف العبأ على المعامل المركزة للصحة ويخدم المواطنين

البحر الأحمر - عماد عرفة

قامت محافظة البحر الأحمر، متمثلة فى مديرية الشئون الصحية، بتطوير معمل الغردقة المشترك، تمهيدا لافتتاحه قريباً بحضور مسئولى وزارة الصحة.

ويستعرض التقرير التالى أبرز المعلومات عن معمل الغردقة المشترك: