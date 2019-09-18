معمل الغردقة المشترك يخفف العبأ على المعامل المركزة للصحة ويخدم المواطنين

قامت محافظة البحر الأحمر، متمثلة فى مديرية الشئون الصحية، بتطوير معمل الغردقة المشترك، تمهيدا لافتتاحه قريباً بحضور مسئولى وزارة الصحة.
ويستعرض التقرير التالى أبرز المعلومات عن معمل الغردقة المشترك:
- يقع المعمل بشارع التربية والتعليم بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة.
- يختص المعمل بفحص وتحليل عينات المياه والأغذية والسموم والمخدرات.
- شملت أعمال التطوير بالمعمل تزويده بأحدث الأجهزة المعملية والمطابقة للمواصفات العالمية القياسية للحصول على نتائج تحاليل بدقة عالية.
- يتميز المعمل بتحديث نظام الجودة والأمن والأمان المعملى والسلامة والصحة المهنية .
- يشمل المعمل مركز للكشف عن السموم ومتبقيات المبيدات بالتغذية وأيضا فحص المعادن الثقيلة بالاغذية.
- يضم المعمل بداخله تحليل للكشف عن الملوثات البكتيرية من خلال عينات الأغذية.
- تطوير معمل المستنبتات البكتيرية، وفحوصات الأغذية بالكيماوى بداخله، بالإضافة إلى تطوير معامل فحص المعادن الثقيلة بالمياه.
- الهدف من المعمل توفير الجهد والوقت بدلا من ارسال العينات لمعامل الوزارة بالقاهرة.
- تخفيف العبأ على المعامل المركزية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة، وتحسين الخدمة المعملية المقدمة لمواطنى البحر الأحمر .
- من المقرر افتتاح المعمل الاسبوع المقبل بحضور مسئولى وزارة الصحة والسكان.
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