سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

معمل الغردقة المشترك يخفف العبأ على المعامل المركزة للصحة ويخدم المواطنين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:00 ص
معمل الغردقة المشترك يخفف العبأ على المعامل المركزة للصحة ويخدم المواطنين معمل الغردقة المشترك
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت محافظة البحر الأحمر، متمثلة فى مديرية الشئون الصحية، بتطوير معمل الغردقة المشترك، تمهيدا لافتتاحه قريباً بحضور مسئولى وزارة الصحة.

ويستعرض التقرير التالى أبرز المعلومات عن معمل الغردقة المشترك: 

  1. يقع المعمل بشارع التربية والتعليم بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة
  2. يختص المعمل بفحص وتحليل عينات المياه والأغذية والسموم والمخدرات.
  3. شملت أعمال التطوير بالمعمل تزويده بأحدث الأجهزة المعملية والمطابقة للمواصفات العالمية القياسية للحصول على نتائج تحاليل بدقة عالية
  4. يتميز المعمل بتحديث نظام الجودة والأمن والأمان المعملى والسلامة والصحة المهنية .
  5. يشمل المعمل مركز للكشف عن السموم ومتبقيات المبيدات بالتغذية وأيضا فحص المعادن الثقيلة بالاغذية
  6. يضم المعمل بداخله تحليل للكشف عن الملوثات البكتيرية من خلال عينات الأغذية
  7. تطوير معمل المستنبتات البكتيرية، وفحوصات الأغذية بالكيماوى بداخله، بالإضافة إلى تطوير معامل فحص المعادن الثقيلة بالمياه.
  8. الهدف من المعمل توفير الجهد والوقت بدلا من ارسال العينات لمعامل الوزارة بالقاهرة
  9. تخفيف العبأ على المعامل المركزية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة، وتحسين الخدمة المعملية المقدمة لمواطنى البحر الأحمر .
  10. من المقرر افتتاح المعمل الاسبوع المقبل بحضور مسئولى وزارة الصحة والسكان.

 

  


البحرالاحمر

معمل الغردقة المشترك

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة