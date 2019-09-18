معلومة بترولية.. "بئر الخير" أول اكتشافات النفط بالسعودية فى القرن الماضى

كتبت – مروة الغول

عام 1933 كانت بداية عملاق إنتاج النفط بالمملكة العربية السعودية "أرامكو"، وذلك عندما تم إبرام اتفاقية الامتياز بين السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا "سوكال" حينها، وفى ذلك التوقيت تم إنشاء شركة تابعة لها سميت بكاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني "كاسوك" من أجل إدارة تلك الاتفاقية.

تحديد مواقع النفط بصحراء المملكة العربية السعودية

وبعد إبرام تلك الاتفاقية تم عمل مسح لصحراء المملكة العربية السعودية لتحديد مواقع النفط، ومن هنا وفى عام 1935 بدأت أعمال حفر الآبار وبعد سنوات من الجهد دون أى نتائج، قرر المسئولون التنفيذيون فى سوكال فى عام 1937م استشارة كبير الجيولوجيين ماكس ستاينكى، والذى أكد علي ضرورة استمرار عمليات الحفر.

باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من "بئر الخير"

وخلال عام 1938 إرساء لنجاح جهود أرامكو السعودية وذلك بالتزامن مع باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 التى أطلق عليها اسم "بئر الخير" وخلال أربعينيات القرن الماضى، تمكنت الشركة من تحقيق رقم قياسى فى إنتاج النفط، وبعد تسميتها بأرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية)، بلغ إنتاج النفط الخام 500 ألف برميل في اليوم فى عام 1949م وذلك وفقا لما ذكره الموقع الرسمى للشركة .

اكتشاف أكبرحقل نفط بحرى

وخلال عام 1951 اكتشفت الشركة حقل السفانية، والذى يعد أكبر حقل نفط بحرى على مستوى العالم، 1958، تجاوز إنتاج شركة أرامكو من النفط الخام مليون برميل خلال عام وخلال عام 1962، بلغ الإنتاج التراكمى للنفط الخام 5 بلايين برميل.