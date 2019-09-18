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مطران الأقصر يجتمع بكهنة ورهبان الكنائس التابعة له لتطوير الخدمة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:51 ص
مطران الأقصر يجتمع بكهنة ورهبان الكنائس التابعة له لتطوير الخدمة مطران الأقصر يجتمع بكهنة ورهبان الكنائس التابعة له
كتبت سارة علام

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ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك أمس الثلاثاء، الاجتماع الشهرى مع الآباء الكهنة والرهبان الذين يخدمون فى مختلف رعايا الإيبارشية.
 
شارك فى اللقاء الأب ماركو ناجى وكيل عام الإيبارشية بالإنابة، والقمص يوأنس أديب وكيل الإيبارشية لمدينة البحر الأحمر.
 
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من الأنبا عمانوئيل فى بداية اللقاء بالأباء الكهنة والرهبان الذين توجهوا إلى الخدمة فى الفترة الأخيرة في رعايا الإيبارشية وتمني للجميع خدمة مثمرة.
 
كما عرض المطران جميع المستجدات على الكنيسة وداخل الإيبارشية، واستمع لجميع التساؤلات والاقتراحات التي تتعلق بالخدمة والأنشطة.

مطران الاقصر

الانبا عمانوئيل

الكاثوليكية

الكاثوليك

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