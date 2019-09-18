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مصرع شاب فى حادث توك توك ودراجة بخارية بمحافظة قنا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:46 م
مصرع شاب فى حادث توك توك ودراجة بخارية بمحافظة قنا جثه - أرشيفية
قنا- وائل محمد

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لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، فى حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك فى مركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقلهم لمستشفى قوص المركزى.

وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "م.ن." 17 عاماً وإصابة الطفل عاصم جبريل محمد، 5 أعوام ، وذلك جراء حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بدائرة مركز قوص جنوب محافظة قنا  بسبب السرعة الزائدة.

فيما تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قوص العام، وتحرير محضر بالواقعة، فيما صرحت النيابة العامة  بدفن الجثة، والانتقال إلى المستشف لمناقشة المصاب حولا ملابسات الحادث، والأستماع لشهود العيان.


قنا

حادث تصادم

محافظة قنا

اخبار الحوادث

مركز قوص

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