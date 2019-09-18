مصرع شاب فى حادث توك توك ودراجة بخارية بمحافظة قنا

وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "م.ن." 17 عاماً وإصابة الطفل عاصم جبريل محمد، 5 أعوام ، وذلك جراء حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بدائرة مركز قوص جنوب محافظة قنا بسبب السرعة الزائدة.

فيما تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قوص العام، وتحرير محضر بالواقعة، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، والانتقال إلى المستشف لمناقشة المصاب حولا ملابسات الحادث، والأستماع لشهود العيان.