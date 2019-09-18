مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

كتب إسلام سعيد

وقعت شعبة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة شريف عفيفي اتفاق لجدولة مديونية مسحوبات الغاز الطبيعي المستحقة علي الشركات العاملة في مجال صناعة السيراميك لصالح قطاع البترول.

وجاء ذلك نتيجة لما انتهت اليه أعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية والتي عقدت سلسلة اجتماعات لبحث المشكلة وبعد موافقة مجلس الوزراء علي التوصيات التي انتهت إلي جدولة قيمة متأخرات مسحوبات الغاز الطبيعي، وفق بيان رسمى لشعبة السيراميك.

وقال البيان، أنه سيتم جدولة المديونيات حتي مسحوبات نهاية سبتمبر 2019 وذلك بفائدة 7% سنويا علي أن يتم سداد 5% مقدمة من تاريخ إبرام الاتفاق وجدولة باقي المديونية علي 4 سنوات.

وتضمن الاتفاق أيضا ارجاء سداد قيمة المديونية الناتجة عن الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية التي تتضمن غرامة تجاوز حد الاستهلاك وغرامة الحد الآدني وذلك لمدة 3 شهور لحين العرض و البت من قبل السلطة المختصة.

وقال شريف عفيفي إن الاتفاق خطوة جيدة ويعد تجاوب سريع من الحكومة لحل مشاكل صناعة السيراميك تحقيقا للصالح العام وبما يحافظ علي صناعة السيراميك التي تمر بفترة صعبة للغاية.

وأضاف عفيفي إن الاتفاق بداية جديدة يمكن البناء عليها من اجل التواصل لإنقاذ صناعة من أهم الصناعات الواعدة للاقتصاد المصري.

وأشار إلي أن الشعبة مستمرة في فتح قنوات الحوار البناء مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية للحفاظ هلي صناعة تحقق قيمة مضافة كبيرة للصادرات وللاقتصاد وللمجتمع خاصة أنها توفر مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة للشباب.

وقال رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء: نأمل أن تجد مطالبنا العادلة بتخفيض سعر الغاز آذانا صاغية لتحقيق التوازن مع الأسعار العالمية من أجل مساندة الصناعة الوطنية في المنافسة الشرسة في السوق المحلي وأسواق التصدير.

وكان "اليوم السابع" نشر أمس تفاصيل جدولة مديونيات مصانع السيراميك لدى الشركة القابضة للغازات.