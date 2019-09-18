مستثمرو الشرقية يجتمعون بالمحافظ لمناقشة توصيل المرافق لمنطقة بلبيس الصناعية

الشرقية – إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على سرعة الانتهاء من تنفيذ توصيل المرافق لمنطقة بلبيس الصناعية ، وتوصيل خطوط المياه المرشحة ومد خطوط الطرد والإنتهاء من عمل العدايات النفقية وبوستر المياه وإقامة المحولات الكهربية وأعمال الرصف لتحسين بيئة العمل ولخدمة الإستثمار بالمنطقة ، ووضع جدول زمنى للإنتهاء من ترفيق المنطقة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لتحسين بيئة العمل.

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ مع مجلس إدارة المناطق الصناعية، وممثلين عن هيئة الإستثمار والتنمية الصناعية ورئيس جمعية مستثمرى بلبيس وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، ناقشت فيه الطلبات المقدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية للموافقة على توصيل المرافق للمصانع " الكهرباء " ليكلف المجلس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية بالتنبيه على جميع المستثمرين بالمنطقة بضرورة التقدم بطلبات للتصالح وتقنين الأوضاع لمصانعهم القائمة بالمنطقة قبل إنقضاء المدة القانونية طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجهة الإدرية من التعامل مع هذه العقارات بعد تقنين أوضاعهم وتوصيل مايلزم من مرافق لها.

كما ناقش الإجتماع الطلب المقدم من الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء للموافقة على توزيع الطاقة الكهربية للمصانع بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية ليقر المجلس بالتوجيه بعقد إجتماع تنسيقى بين الشركة والجهات المعنية " كهرباء وجمعية المستثمرين وجهاز حماية المستهلك ".

ناقش محافظ الشرقية مع أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية الطلبات المقدمة من المستثمرين والتى تم عرضها على اللجنة الفرعية ومنها الطلبات المقدمة بخصوص التنازل عن القطع للغير وتغيير النشاط و إلغاء التأجير ومد مهلة لإستكمال أعمال الإنشاءات والبدء الفعلى للتشغيل وإضافة نشاط جديد مع النشاط الأصلى لصاحب المنِشأة .