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مسئول كورى جنوبى: الكوريتان قد تناقشان تخفيف التوترات العسكرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:33 م
مسئول كورى جنوبى: الكوريتان قد تناقشان تخفيف التوترات العسكرية زعيم كوريا الشمالية ونظيره الشمالى
سول (أ ش أ)

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رجح مسئول بارز بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن تبحث الكوريتان السبل العملية لتخفيف حدة التوترات العسكرية بينهما كوسيلة لتوفير ضمان أمنى لكوريا الشمالية فيما يخص محادثاتها لنزع السلاح النووى مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسئول -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية- "يوجد العديد ما يمكن فعله من جانب الجنوب والشمال فيما يتعلق بتخفيف التوترات العسكرية بطريقة عملية وبناء جسور الثقة.. وفى هذا الصدد، تلعب العلاقات بين الكوريتين دورًا فى قضية الضمان الأمني".

جدير بالذكر أنه من المرجح استئناف المحادثات النووية على مستوى العمل بين بيونج يانج وواشنطن قريبًا، بعد أن انتهت القمة المعقودة بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كين جونج أون فى فبراير الماضى دون التوصل لاتفاق؛ نظرًا لوجود خلافات حول كيفية مطابقة خطوات نزع السلاح النووى من جانب بيونج يانج بين مع التدابير المقابلة لها من جانب واشنطن.

وكانت كوريا الشمالية جددّت، الأسبوع الماضي، طلبها بتوفير ضمان أمنى لها وتخفيف العقوبات عليها، موضحة أنها سوف تبحث عملية نزع السلاح النووى فقط فى حال رفع التهديدات عليها.

 


الكوريتان

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

نزع السلاح النووى

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