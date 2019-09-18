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"مرور أسوان" ترصد 576 مخالفة وتضبط 3 سائقين متعاطين للمخدرات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:05 م
"مرور أسوان" ترصد 576 مخالفة وتضبط 3 سائقين متعاطين للمخدرات حمله مروريه - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة مرورية شاركت فيها ادارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

تضمنت جهود الحملة، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 576 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط ثلاث سيارات وضبط 6 دراجات نارية بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة دائرة مركز دراو أسفر الفحص، عن ضبط ثلاثة حالات إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.

وتضمنت الجهود تحرير 109 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 71 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 200 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


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مرور اسوان

تعاطى المخدرات

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