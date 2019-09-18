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مرصد الكهرباء: 28 ألف 900 ميجا وات أقصى حمل بالشبكة اليوم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:21 م
مرصد الكهرباء: 28 ألف 900 ميجا وات أقصى حمل بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء   29 ألف ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 28 ألف 900 ميجا وات.

وتوقع  الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 16 ألف 500 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

 

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

مرصد الكهرباء

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