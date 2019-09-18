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مدينة البياضية تبدأ العمل لافتتاح محور مرورى جديد وتنقل منفذ "أمان"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:45 ص
مدينة البياضية تبدأ العمل لافتتاح محور مرورى جديد وتنقل منفذ "أمان" بدأ العمل لافتتاح محور مرورى بالبياضة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه في إطار تسهيل الحركة المرورية داخل المدينة، وفتح محاور مرورية جديدة ليصبح طريق البياضية ممتد حتى كوبرى "جبر" تزامناً مع بدء رصف الطريق وإعادة تأهيله تجهيزاً للافتتاح والعمل به، تم البدء في فتح محور مروري جديد بجوار قسم الشرطة.

 

وأضاف رئيس مدينة البياضية – في بيان صحفي – أنه تم العمل بالتنسيق مع مديريه أمن الاقصر وقسم شرطه البياضية في نقل منفذ بيع (أمان ) التابع لمديرية أمن الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتم تغيير موقع المنفذ لمكان آخر لا يعطل الحركة المرورية بجوار قسم شرطة البياضية.

 

وأوضح محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، أنه تم أيضاً الانتهاء من أعمال العداية الخاصة بمنطقة الشاورية وجارى تسليمها لشركة مياة الشرب والصرف الصحي، وتقدم بالشكر إلي اللواء أيمن راضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر على التعاون الجاد فى خدمة أهالى البياضية، وكذلك التقدير للعميد محمود فاروق مأمور قسم البياضية ورجال مركز الشرطة على تعاونهم فى خدمة المواطنين وهذا ليس بجديد على رجال الأمن الذين يضحوا بدمائهم لخدمه الوطن.

 

وعلى جانب آخر، تابع قيادات مدينة البياضية البدء فى تنفيذ أعمال تسوية التربة استعدادا لأعمال الرصف ضمن خطه المدينه لرصف الطرق بالحبيل، كما تشمل أعمال التطوير استكمال طريق الحواكم فى قريه الحبيل لحل مشكلة السائقين بالقرية، وذلك بعد التنسيق مع إدارة الطرق بالمدينة وتنسيق المهندس ألبير عبد الملاك مدير إدارة الطرق بالمدينة، لتحقيق أعلى خدمات للمواطنين بقطاع الطرق والمواصلات.

 

مدينه البياضية تفتتح محور مروري جديد وتنقل منفذ أمان من منطقة مركز الشرطة (1) (1)
بدأ العمل بمدينة البياضة 
 
 
مدينه البياضية تفتتح محور مروري جديد وتنقل منفذ أمان من منطقة مركز الشرطة (2)
 
نقل منفذ امان 
 
مدينه البياضية تفتتح محور مروري جديد وتنقل منفذ أمان من منطقة مركز الشرطة (3)
 
جانب من الاعمال 

 


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فتح محاور مرورية بالاقصر

رصف الطرق بالبياضية

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