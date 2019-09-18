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مدير تعليم الأحساء السعودية يدشن حملة "قطرة دمك تنقذ حياة"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:00 م
مدير تعليم الأحساء السعودية يدشن حملة "قطرة دمك تنقذ حياة" وزارة التعليم السعودية -أرشيفية
وكالات

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دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية أحمد بن محمد بالغنيم، اليوم، حملة التبرع بالدم لمنسوبى التعليم، تحت شعار "قطرة دمك تنقذ حياة"، التى نظمتها إدارة الموارد البشرية، ممثلة بوحدة التواصل الداخلى وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، وإدارتى الشؤون الصحية المدرسية، والعلاقات العامة، بحضور ومشاركة القيادات التربوية، وسط تفاعل كبير من منسوبى الإدارة التعليمية، وذلك فى بهو المبنى الرئيسى للإدارة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح بالغنيم أن الهدف من الحملة هو توعية منسوبى التعليم بأهمية التبرع بالدم، لصحة أجسامهم وتجديد خلاياهم، والاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الأمراض، من خلال فحص العلامات الحيوية لديهم، بالإضافة إلى دعم بنوك الدم فى المحافظة بدماء المتبرعين، والتى هى بحاجة ماسة إلى هذه الدماء الزاكية، من أجل إنقاذ مريض وإسعاف جريح، مضيفا أن الحملة تستهدف فى خطتها خلال اليومين إلى 150 متبرعا من منسوبى التعليم.

يذكر أن الحملة مستمرة ليوم، غد الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً.


السعوديه

الاحساء

حمله تبرع

تعليم السعوديه

قطره دمك تنقذ حياه

الصحه السعوديه

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