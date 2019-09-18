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مدير أمن الإسكندرية يناقش خطة تأمين مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:39 م
مدير أمن الإسكندرية يناقش خطة تأمين مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر لقاء القمة بين الأهلى والزمالك
الاسكندرية - أسماء على بدر

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عقد اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا أمنيا موسعا وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية وممثلى من الناديين الأهلى والزمالك وشركة فالكون وذلك استعدادا لتأمين مباراة السوبر المصرى والتى تقام، مساء الجمعة، على ملعب استاد برج العرب غرب المدينة.

 

قال الجندى، إنه تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا المدعوين.

 

وأضاف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، أنه تم توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

 

كما شملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد بعدم السماح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير المدعوين والمصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من الناديين.

 

كما أكد الجندى، أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة، مشيرًا إلى تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة والخروج بشكل لائق ومشرف للكرة المصرية.


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