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مدبولي: مستعدون لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:28 م
مدبولي: مستعدون لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عُقدت اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، جلسة المُباحثات الموسعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية، من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي. 
 
وفي مستهل المباحثات، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره السوداني والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته باستقبالهم في وطنهم الثاني مصر، مُجدداً ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال الوفد السوداني صباح اليوم، من حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة الحقيقية للسودان حكومة وشعباً.
 
واعتبر مدبولي أن هذه الزيارة تاريخية، حيثُ تأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في عام 2011، لذا فهى حريصة على مُساندة السودان، وتثق في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الموقف على النحو الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.
 
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات التي سيتم طرحها خلال الزيارة، ومنها الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية و غذائية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها.
 
اجتماع رئيس الوزراء المصرى و السودانى
اجتماع رئيس الوزراء المصرى و السودانى

استقبال رئيس الوزراء السودانى
استقبال رئيس الوزراء السودانى

الدكتور مصطفى مدبولى بمطار القاهرة
الدكتور مصطفى مدبولى بمطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى و نظير السودانى عبد الله حمدوك
الدكتور مصطفى مدبولى و نظير السودانى عبد الله حمدوك

جانب من الجلسه
جانب من الجلسه

جانب من جلسه المباحثات المصريه السودانيه
جانب من جلسه المباحثات المصريه السودانيه

جلسه مباحثات ثنائية مصريسه سودانيه
جلسه مباحثات ثنائية مصريسه سودانيه

خلال استقبال رئيس الوزراء السودانى
خلال استقبال رئيس الوزراء السودانى

خلال الجلسه
خلال الجلسه

خلال جلسه المباحثات المصريه السودانيه
خلال جلسه المباحثات المصريه السودانيه

خلال مراسم الاستقبال بمطار القاهرة
خلال مراسم الاستقبال بمطار القاهرة

رئيس الوزراء السودانى بمطار القاهرة
رئيس الوزراء السودانى بمطار القاهرة

رئيس الوزراء يقابل الوفد السودانى
رئيس الوزراء يقابل الوفد السودانى

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى عقب وصوله لمطار القاهرة
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى عقب وصوله لمطار القاهرة

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى

مباحثات مصريه سودانيه
مباحثات مصريه سودانيه

مراسم استقبال رئيس الوزراء السودانى
مراسم استقبال رئيس الوزراء السودانى

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى استقبال نظيرة السودانى
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى استقبال نظيرة السودانى

 


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