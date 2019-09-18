محكمة تركية تقضى باستمرار حبس موظف بالقنصلية الأمريكية متهم بالتجسس

رويترز

قال محامى متين توبوز، الموظف بالقنصلية الأمريكية والمحبوس لمحاكمته بتهمة التجسس، إن محكمة تركية قضت اليوم الأربعاء باستمرار حبسه مما يعنى بقاءه فى السجن حتى جلسة المحاكمة المقبلة فى ديسمبر.

وتعد محاكمة توبوز، وهو مترجم ومصحح تركى يعمل لصالح إدارة مكافحة المخدرات بالقنصلية الأمريكية فى اسطنبول، أحد مسببات التوتر فى العلاقات الهشة بالفعل بين الولايات المتحدة وتركيا الشريكين فى حلف شمال الأطلسى.

وقال خالد أكالب محامى توبوز إن جلسة المحاكمة المقبلة ستكون يوم 11 ديسمبر.