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محافظ كفر الشيخ لمسئولى المدرسة الزخرفية:"هشتغل بإيدى معاكم"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:10 م
محافظ كفر الشيخ لمسئولى المدرسة الزخرفية:"هشتغل بإيدى معاكم" محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الزخرفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه يشيد بورشة قسم الجرارات بمدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية ، مؤكداً أن مستقبل التعليم فى التعليم الفنى الذى يرتكز على العمل والإنتاج لتعظيم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل،مكلفاً بتشغيل مشروع رأس المال والوحدة المنتجة لثقل مهارات الطلاب من خلال التعليم الجيد والتدريب الفنى العملى الفعلى، على أعمال الصيانة والإصلاح والفك والتركيب للأعمال الميكانيكية.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بنقل جرارين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ لإصلاحهم فى ورشة قسم الجرارات بمدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية ،لتدريب الطلاب وإجراء الصيانة والإصلاح اللازم لهم، بالمشاركة المجتمعية ومن ثم تعميم التجربة على مدارس التعليم الفنى، بالتنسيق مع الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد السبكى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية .

كما كلف محافظ كفرالشيخ، الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد السبكى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية ،بإعادة تصنيع الأثاث المدرسي المتهالك لتغطيم القيمة الاقتصادية وحماية المال العام، بالإضافة الى إعادة تشغيل حديد التسليح الخارج من هدم المدارس القديمة المضمومة بخطة الأبنية التعليمية كإعادة إنشاء، وذلك بإستخدامها فى الأعمال المختلفة منها حماية نوافذ المدارس ، وذلك من خلال مشروع رأس المال والوحدة المنتجة بالمدارس الفنية المعمارية الزخرفية، لتدريب الطالب عملياً على أعمال التصنيع والإنتاج وثقل مهاراته، جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفرالشيخ لقسم نجارة الآثاث بمدرسة كفرالشيخ الثانونية المعمارية الزخرفية بغرب مدينة كفرالشيخ.

وعلى جانب أخر أعلن المحافظ عن افتتاحه لآفاق جديدة فى التعليم الفنى بطرق غير تقليدية للتدريب والتعليم ،وتوفر فرص العمل للشباب ،لتزيد من مهارات طلاب التعليم الفنى، من خلال تشغيل مشروع رأس المال بمدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية سمن خلال تولى المدرسة رسم وتجميل أكشاك محولات الكهرباء والبداية من عاصمة المحافظة " مدينة كفرالشيخ " بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ ومديرية التربية والتعليم وإدارة التعليم الفنى وإدارة المدرسة.

وأكد المحافظ سيتم تشغيل وإعادة تصنيع الاثاث المدرسى المتهالك فى صناعة آثاث جديد، فضلاً عن صيانة واصلاح الجرارات والبداية بجرارين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وايضاً إصلاح جهازى تكييف من الديوان العام، قائلاً لهم " هشتغل بإيدى معاكم لبناء طالب فاهم متعلم قادر على الإنتاج وصاحب حرفة حقيقية "، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير على استعدادهم فى المشاركة الجادة فى تعظيم القيمة الإقتصادية من خلال إعادة تصنيع الآثاث المدرسى المتهالك وتجميل المدينة وتدريب الطلاب على الإنتاج وثقل مهاراتهم من خلال التدريب العملى الجيد.

 

 


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