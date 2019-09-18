محافظ قنا: مد صرف الأسمدة للمزارعين إلى يوم 25 سبتمبر الجارى

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم مد صرف الأسمدة للمزارعين بمدن وقرى المحافظة إلى يوم 25 سبتمبر الجارى جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة .

وأكد الهجان أهمية توفير احتياجات المزارع من الأسمدة بالجمعيات الزراعية بالكميات اللازمة فى كل موسم زراعى لما لها من دور كبير فى تحسين انتاجية المحاصيل والحفاظ على خصوبة التربة وهو ما يعود بالنفع على المزارع والمجتمع ككل .

من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوى أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية وتطبيق منظومة الباركود لمتابعة الأسمدة الزراعية بدءا من خروجها من المصانع حتى وصولها للجمعيات الزراعية وتوزيعها بهدف القضاء على عمليات التلاعب والتهريب اثناء نقل المقررات وحرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة وبالأسعار المقررة.