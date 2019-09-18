محافظ دمياط تعتمد حركة تنقلات وتعيينات جديدة بالوحدات المحلية

دمياط معتز الشربينى

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأربعاء، حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية، وكذلك نواب وسكرتيرى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والصادرة بالقرار رقم 543 لسنة 2019.

حيث صرحت محافظ دمياط، أن هذا القرار يهدف الى ضخ دماء جديدة بالهيكل الإدارى بالوحدات المحلية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم أولا بأول.

من ناحية أخرى إستمعت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،إلى عدد من الشكاوى المقدمة للمحافظة خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين ،والذي عقد بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام ، و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد .

إستهلت المحافظ لقائها ،بالتأكيد على أهمية تفعيل التواصل مع مواطني المحافظة والتعرف منهم على المعوقات والمشاكل، التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها ،وتلبية احتياجاتهم من الخدمات بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين .

كما ناقشت عددا من الشكاوى والإلتماسات والطلبات، التى يأتى فى مقدمتها توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية و فرص عمل بالقطاع الخاص .

و في هذا الصدد، قد وجهت المحافظ تعليماتها ببحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

حركة التنقلات

حركة التنقلات حركة التنقلات

حركة التنقلات