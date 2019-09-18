محافظ دمياط تستقبل السفير الأرجنتينى بمصر لبحث الإستثمار والتعاون بين البلدين

دمياط - عبده عبد البارى

استقبلت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، السفير الأرجنتينى بمصر إدواردو أنطونيو فاريلا، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات التجارية بين مصر وبلاده ، وخاصة محافظة دمياط لما يتوفر بها من آفاق استثمارية فى مجالات شتى .

وعرضت المحافظ المشاريع الإستثمارية للمحافظة التى يمكن التعاون من خلالها، منها مدينة دمياط للأثاث بإعتبارها أرضية ملائمة لدفع الإستثمار لتنمية الحركة الاقتصادية داخل المحافظة، حيث أنها تعد مدينة متكاملة متخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية تضم مركز تجارى لتسويق الأثاث وأرض معارض وفندق ، ومركز دولى للمؤتمرات وتشمل أيضا خدمات إدارية، ومستشفى ومعهد فنى للتصميم الحرفى وخدمات مكملة لها، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية التى يمكن توفير مدربين محترفين من الأرجنتين لتقديم الدعم الفنى لهم .

واستدركت المحافظ حديثها إلى تعدد الجوانب الخصبة للإستثمار بالمحافظة لما فيها من العديد من الصناعات الأخرى مثل صناعة الأسماك والحلويات والألبان وموقعها الجغرافى الذى أضاف لها منطقة سياحية وهى مدينة رأس البر، لتضع دمياط على خريطة السياحية الداخلية بالجمهورية، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق الأثرية بالمحافظة .

وأبدى السفير إدواردو إعجابه الشديد بتجربة المحافظ الرائدة كسيدة تتولى منصب محافظ وأسلوب قيادتها فى العمل بشتى المحاور التنموية فضلا عن جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، بالمحافظة .