محافظ بني سويف: 164 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف بمنطقة بياض العرب الصناعية

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف،عن الحصول على اعتماد مالي قدره 164 مليون و500 ألف جنيهاً ،من وزارة التخطيط لتنفيذ الحل الدائم لمشكلة الصرف الصحي بمنطقة بياض العرب الصناعية ، و التى ظلت تعانى منها المنطقة منذ ما يقرب من 12 عاماً.

وأضاف محافظ بني سويف فى تصريحات له اليوم الأربعاء ، تمكنت المحافظة من تنفيذ الحل العاجل للمشكلة " كمرحلة أولى " ، بتكلفة 45 مليون جينه، والذي من خلاله تمت السيطرة على تسرب مياه الصرف بالمنطقة ، والتي كان لها تداعيات سلبية على موقف الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها .

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه بالفعل ،تم البدء في تنفيذ المشروع الذي سيوفر الحل الدائم للمشكلة ، حيث تم إسناد الأعمال للهيئة العربية للتصنيع ، لاستيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب، عن ناتج المنطقة من مياه الصرف ، حيث تم في الفترة الماضية تنفيذ الحل العاجل الذي يشمل إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة 250 فدان غابة شجرية بأشجار الجوجوبا والبامبو ونخيل الزينة.

وفى نفس الصدد، أكد محافظ بني سويف ،على أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، في المهد بجميع مراكز ومدن المحافظة،مشيرا إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي ، و لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على المخالفين .

و ذلك خلال استعراضه اليوم الأربعاء، لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة هاني الجويلي،حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية،لافتا انه وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتي تتواصل يوميا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي .

حيث تم إزالة 17 حالة تعد على اراضى املاك الدولة وتشمل " 11 حالة تعد على أراضي زراعية،و6 حالات تعد على أراضي أملاك دولة ولاية الري بقري بني ماضي ، طنسا بني مالو وطحا البيشة دائرة مركز ببا ،وذلك من خلال الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية،بحضور اللواء عمر مرتضى مساعد مدير الأمن،العميد محمود نبيل مهني مأمور المركز، الرائد مصطفى أبوطالب رئيس مباحث ببا، ووليد كامل نائب رئيس الوحدة المحلية ومسؤولى حماية الأراضي والري والوحدة المحلية .