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محافظ الوادى الجديد يوقع عقدا لإقامة مشروع زراعى متكامل على مساحة ألف فدان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:06 م
محافظ الوادى الجديد يوقع عقدا لإقامة مشروع زراعى متكامل على مساحة ألف فدان محافظ الوادى الجديد يوقع عقدا لإقامة مشروع زراعى متكامل
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عقدا مع إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال الاستثمار الزراعى وذلك بهدف إقامة مشروع زراعى متكامل على مساحة ألف فدان بمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة لزراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذو العائد الاقتصادى المرتفع بالإضافة إلى إقامة مشروعات إنتاج حيوانى، وذلك باستخدام نظم الرى الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية.

 

وأكد الزملوط فى بيان صحفى بأن ذلك يأتى فى إطار تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة وإنتاج التمور بزراعة 2 مليون نخلة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألو جهداَ فى تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات امام المستثمرين لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بكافة المجالات وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

 

وأوضح المحافظ، أن هذه التيسيرات فتحت المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على المحافظة كمحافظة جاذبة للاستثمار.

 

 


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