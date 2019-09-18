محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية

المنيا –فريق المحافظات

وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2019/2020م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب فى بعض المدارس الفنية وحرصاً على مصلحة الطلاب.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية، يأتى استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى خفض درجات القبول بمدرسة مطاى الصناعية بنين وبنات من مجموع (150) درجة إلى (148)، ومن (185.5) درجة إلى (182.5) بمدارس ملوى الصناعية بنات، ومن (195) درجة بمدارس مغاغة الصناعية بنين إلى (173)، ومن (160) درجة إلى (145) درجة بمدرسة برطباط الفنية الصناعية بنات بالإضافة لخفض درجات القبول بمدرسة مغاغة التجارية بنات من (142) درجة إلى (140).