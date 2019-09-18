سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:33 ص
محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا –فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2019/2020م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب فى بعض المدارس الفنية وحرصاً على مصلحة الطلاب.

 

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية، يأتى استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى خفض درجات القبول بمدرسة مطاى الصناعية بنين وبنات من مجموع (150) درجة إلى (148)، ومن (185.5) درجة إلى (182.5) بمدارس ملوى الصناعية بنات، ومن (195) درجة بمدارس مغاغة الصناعية بنين إلى (173)، ومن (160) درجة إلى (145) درجة بمدرسة برطباط الفنية الصناعية بنات بالإضافة لخفض درجات القبول بمدرسة مغاغة التجارية بنات من (142) درجة إلى (140).

 

 


درجات القبول بمدارس المنيا الفنية

المدارس الفنية

درجات القبول بالمدارس الفنية

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا: افتتاح المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل قريبا

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 02:04 م

صور.. محافظ المنيا يلتقى أصحاب الوحدات والزائرين لمشروع "شارع مصر"

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 03:00 م

صور.. رئيس الوزراء لنواب محافظة المنيا: خطة واضحة لرصف طرق تخدم 361 قرية وإنارتها.. وإعداد تصور لاستعادة المكانة السياحية للمحافظة وعودة سياحة المراكب النيلية.. وتطوير الكورنيش بطول 7 كيلو مترات خلال عام

السبت، 07 سبتمبر 2019 07:07 م

محافظ المنيا: برنامج "تعزيز المواطنة" يستهدف 44 قرية الأكثر احتياجاً بالمحافظة

الأحد، 01 سبتمبر 2019 02:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة