محافظ المنيا يلتقى وفد نقابة الصحفيين: الإعلام له دور فى دعم قيم الإنتاج والتسامح

المنيا – فريق المحافظات

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على دور وسائل الإعلام كوسيلة وأداة فاعلة فى بناء الدولة ودعم خطط التنمية فى كافة القطاعات، لافتا إلى دوره فى دعم قيم الإنتاج والتسامح واحترام الآخر، ونبذ الكره والطائفية والعنصرية، مما يعكس المسؤولية الكبيرة الملقاة على جميع العاملين فى الحقل الإعلامى .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد من نقابة الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة وتفقد المعالم الأثرية والسياحية بها وزيارة عدد من المشروعات القومية، فى إطار الرحلات الترفيهية والثقافية والترويجية لتنشيط السياحة داخل محافظات مصر والتى تنظمها لجنه النشاط بنقابة الصحفيين للمحافظات للتعريف بمعالم مصر التاريخية والأثرية.

حضر اللقاء محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا .

ورحب المحافظ بالوفد، مؤكداً دور الصحافة فى طرح ومناقشة كافة القضايا التى تهم حياة المواطنين ونقل صورة حقيقية عن واقع المجتمع، مطالباً بنقل صورة ايجابية عن محافظة المنيا وتسليط الضوء على الانجازات والمشروعات القومية المتحققة على ارض الواقع والتى تهدف إلى تحقيق تنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

وعبر الوفد عن سعادتهم لما لمسوه فى محافظة المنيا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدين إعجابهم بكورنيش النيل بما يحويه من مسطحات خضراء بأرض عروس الصعيد بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة بالمناطق التى زارها الوفد خلال فترة اقامتهم بالمحافظة .

كما أشاد الوفد بجهود المحافظة والتى ظهرت واضحة فى أعمال النظافة والتجميل والتى انعكست فى منطقة الكورنيش وشوارع المدينة، مؤكدين حرصهم على نقل صورة إيجابية عن المحافظة والتى تنفرد بالعديد من المميزات والمعالم السياحية .

وقالت منال خيرى مدير ادارة الاعلام والتواصل بالمحافظة إن برنامج الوفد والذى استمر لمدة 3 ايام، شمل زيارة منطقة آثار تونا الجبل، الاستراحة الخاصة بعميد الأدب العربى دكتور طه حسين، متحف ملوى، بالإضافة إلى رحلة عن طريق مشروع البواخر لزيارة منطقة بنى حسن الشروق بابوقرقاص، وتفقد المرحلة الاولى لتطوير كورنيش النيل ومشروع شارع مصر وزيارة مكتبة مصر العامة، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا عدد من الفقرات على كورنيش النيل ترحيبا بالوفد .

وأضافت أن وفد نقابة الصحفيين سيتابع اليوم خلال جولته داخل محافظة المنيا العمل بمحور كوبرى سمالوط على النيل احد اهم المشروعات القومية بالمحافظة ويختتم زياراته للمحافظة بتفقد منطقة اثار البهنسا بمركز بنى مزار.



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين



محافظ المنيا يلتقي اعضاء نقابة الصحفيين