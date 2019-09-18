محافظ الغربية يتفقد تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وتسليمه للمزارعين

الغربية - عادل ضرة

تفقدا اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ،والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أعمال تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وإجراءات إستخراجه وتسليمه للمزارعين.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الغربية، ونائب وزير الزراعة إلى مبنى مديرية الزراعة بطنطا ،والإستماع إلى شرح مفصل عن طريقة تسجيل الحيازات على المنظومة ،وإستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة، وأنواع الزراعات ،وتحدد أيضاً المساحات الغير منزرعة ،سواء كانت "متعدى عليها بالبناء - أرض بور – أرض تم دخولها داخل الحيز العمراني – أرض تم إدراجها ضمن مشروعات النفع العام".

والجدير بالذكر ،أن تسجيل حيازة المزارع على المنظومة تمر بعدة مراحل تتمثل في (التسجيل بالجمعيات الزراعية – التأكيد والمراجعة بالإدارات الزراعية – المراقبة وإعداد التقارير بمديرية الزراعة – تسليم الكروت الذكية ،من بنوك الأئتمان بعد تدقيق البيانات)، وتستهدف هذه المنظومة بالمحافظة إستخراج كروت ذكية لعدد 500 ألف مواطن بإجمالي مساحة 400 ألف فدان.

كما تفقدا أيضاً البنك الزراعي المصري بقرية القرشية حيث شهدا أعمال تسليم الكروت للمزارعين الذين أشادوا بتسهيل إجراءات إستخراجها ،وفى إطار متابعة أعمال تسجيل بيانات الحيازات على المنظومة بالجمعيات الزراعية، تفقدا الجمعية الزراعية بالقرشية ،حيث ألتقيا بالمواطنين أثناء عمليات تسجيل البيانات، كما تطرق أيضاً إلى دور الجمعية في الإعلان الواضح عن الأوراق المطلوبة لأعمال التسجيل.

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، أن تسجيل البيانات على منظومة إلكترونية يمثل نقطة تحول كبيرة، تساعد في المراقبة الجيدة للأوضاع وكذا أخذ القرارات، التي تناسب الوضع الفعلي على أسس علمية ، موضحة أيضاً أنه تم تسجيل 336 ألف حيازة على المنظومة ومتبقى 177 ألف حيازة فقط بالغربية مما يعكس وعى مزارعي الغربية.

وأكد محافظ الغربية أن تطبيق منظومة الكارت الذكي بالمحافظة، هو جنى ثمار الإنتهاء من أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي بالمحافظة ، مشيراً أن إستخدام النظم التكنولوجية يعمل على تقليل الجهد والوقت ، مضيفا أن هذه المنظومة تأتى في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعلياً.