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محافظ الدقهلية: 630 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:43 م
محافظ الدقهلية: 630 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 130 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر أغسطس الماضى لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 630 ألف جنيه، موضحاً أن إجمالى المبالغ المنصرفة من الجهاز حتى الآن بلغ 79 مليون و731 ألف جنيه.

وشدد شاروبيم، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات .

وقال المحافظ، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات فى السداد، فضلا عن وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات .

ومن جانبها قالت زينب الإمشاطى مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين،  أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لعدد 35 من الشباب (13 ذكور، 22 إناث)على مستوى 15 وحدة محلية بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من الجهاز إلى 11 ألف و224 من الجنسين.


الدقهلية

قروض الشباب

جهاز شباب الخريجين

مشروعات الخريجين

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