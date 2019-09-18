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محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 3600 مدرسة ودخول 42 مدرسة جديدة الخدمة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:39 م
محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 3600 مدرسة ودخول 42 مدرسة جديدة الخدمة محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى بكل الوسائل إلى تطوير المنشآت التعليمية لتفتيت أى كثافات طلابية بالمدارس ومواكبة المنظومة التعليمية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن العام الحالى سيشهد دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالى 982 فصلاً دراسياً وتتنوع المدارس ما بين إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم استكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق اقصى استفادة ممكنه منها.
 
وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس. 
 
وأشار المحافظ على انتهاء التجهيزات بكل مدارس المحافظة لاستقبال طلاب المراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد مؤكدا انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية  بالمدارس حيث تم صيانة 1650 مبنى تعليمياً داخل 3600 مدرسة تم بها أعمال صيانة تنوعت ما بين إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية . 
 
وكان محافظ الجيزة تفقد انتظام العملية التعليمية للصف الاول والثانى الابتدائى بعدد من المدارس بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة، وحرص على تفقد اعمال الدهانات بالمدارس والتأكد من صيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول .  
 
كما شهد المحافظ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية التى يقوم بها طلاب الصف الأول والثانى الابتدائى، مشيداً بالوسائل التعليمية والمناهج المطورة التى يتلقاها الطلاب، التى تساعد على تنمية مهارات وقدرات الطلاب.
 
رافق محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم خلال جولتهم على المدارس كلا من خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء أحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة وجهاز التفتيش والنظافة والتجميل. 
 

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