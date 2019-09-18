محافظ الإسكندرية: نواجه تحديات كبرى لكننا نسعى لاستكمال مشروعات التنمية

الإسكندرية - جاكلين منير

قال محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن الإسكندرية لديها تحديات كبرى ولكننا نسعى لاستكمال مشروعات التنمية، وأن الأمم لا تبنى إلا بالعلم والأخلاق، مشيرا أن هذا ما نستلهم به من حضارتنا ونبنى به المستقبل.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تنظمها مكتبة الإسكندرية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاما.



وأكد محافظ الإسكندرية، على إن الأهرام جريدة عريقة ومركز إشعاع وتنوير للعالم، مشيراً إلى أن تحت مقر الأهرام يوجد العديد من الآثار الخاصة بتاريخ الإسكندرية.



وأكد أن الأهرام هى منبر صحفى على مدار عمرها وتمنى لها الإستدامة طول عمرها، مشيرا إلى أن التحدى الذى يواجه الدولة هو بناء الإنسان وليس البناء الاقتصاد.



شارك فى الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من القيادات الصحفية منهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام المتنوعة، ولفيف من كبار كتاب الأهرام، وعدد من الكتاب والمثقفين وقيادات المؤسسات الصحفية الأخرى.



وجاء الاحتفال ببمناسبة ذكرى مرور 150 عاما على صدور صحفية الأهرام، المؤسسة الصحفية الأعرق ليس فقط فى مصر، بل وفى العالم العربى بأسره



يُذكر أن صحيفة الأهرام صدرت للمرة الأولى فى أربع صفحات، يوم السبت الموافق 5 أغسطس 1876 فى مدينة الإسكندرية، على يد الأخوين اللبنانيين سليم وبشارة تقلا، وكانت فى البداية صحيفة أسبوعية ثم تطورت إلى أن أصبحت واحدة من كبرى المؤسسات الصحفية



وابرزت الاحتفالية دور مؤسسة الأهرام العريقة فى إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية على مر العصور، إلى جانب خصوصية الإبداع الفنى والأدبى لمدينة الإسكندرية وتنوعها الثقافى والفكرى الذى قاد إلى نشأة الصحافة فى مصر





