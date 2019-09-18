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محافظ أسيوط: 1.2 مليار جنيه لإنشاء محور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:43 ص
محافظ أسيوط: 1.2 مليار جنيه لإنشاء محور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى محور الهضبة الغربية
أسيوط - ضحا صالح

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الأعمال النهائية بمحور الهضبة الغربية والذى تبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه، فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائرى وربطه بالمحور، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والمدن العمرانية الجديدة.

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (1)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى

 

وبدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد محور طريق الهضبة الغربية والطريق المؤدى إلى مدينة ناصر الجديدة وربطه بالطريق الدائرى واستكمال أعمال الرصف ودهان البلدورات وإنارة الطريق والذى يشرف عليه جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد مشيدًا بمعدلات التنفيذ التى تمت.

 

 وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحور عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزى للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوى الغربى ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترا بحيث يتفادى كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبرى درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة .

 

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات، لافتًا إلى أن مدينة ناصر والتى بدأ العمل بها منذ 18 شهرًا بلغت استثماراتها حوالى 3 مليارات و657 مليون جنيه لخلق أكبر تجمع سكنى بالمحافظة يحتوى على جميع الخدمات والمرافق على مساحة 6006.2 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمرانى الجديد والذى يحتوى على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) بهدف إحداث تنمية عمرانية شاملة .

 

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (2)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى 

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (3)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (4)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى 

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (5)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى 

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (6)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى 

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (7)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى 

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (8)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى 

 

الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى (9)
الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى 

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