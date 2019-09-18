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محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:26 م
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال لقاء محافظ أسيوط بالمواطنين
أسيوط – ضحا صالح

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كرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط العميد مصطفى عبد الله حسين رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، لبلوغه السن القانونية وخروجه للمعاش وتميزه خلال فترة عمله، كما كرم الكابتن أحمد على ابن المدرسة العسكرية الرياضية لفوزه بالمركز الأول فى بطولة أفريقية لرفع الأثقال بأوغندا.

جاء ذلك خلال لقائه الدورى بالمواطنين بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبعض وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى قطاعات الخدمات بالمحافظة والمجلس القومى للمرأة ووحدة الأشخاص ذوى الاعاقة.

كما كرم محافظ أسيوط، قبيصى حسين حلمى مدير مدرسة عزبة يوسف الابتدائية بالبدارى لتفانيه فى العمل وتشجيعه للعمل الجماعى بالمدرسة فى أعمال النظافة والتطوير والصيانة ونادية محمود محمد يمانى وفايزة أحمد عبد الرحمن وكلثوم محمد سيد معلمات بمدرسة الواسطى الابتدائية لتميزهم فى العمل بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة واختيار المحافظ لهم خلال زيارته للمدرسة الأسبوع الماضى وهاجر محمد همام ونيرمين منير إبراهيم معلمتين بمدرسة السلام الإبتدائية بمركز البدارى لتفانيهن فى العمل وتزيين الفصل الدراسى على نفقتهن الخاصة وتزويده بالوسائل التعليمية.

وشهد اللقاء تكريم البطل أحمد على محمد مجلى الطالب بالصف الثالث الثانوى بالمدرسة العسكرية الرياضية وفوزه بالمركز الأول فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بأوغندا وحصوله على 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وتأهله لبطولة العالم.

وأشاد المحافظ بالمكرمين فى مختلف المجالات معلنًا دعمه الكامل لهم، مشيرًا لاهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم المتميزين فى كافة المجالات.

واستكمل "نور الدين" لقائه بالمواطنين باستعراض بعض مشاكل وطلبات المواطنين وخاصة ذوى الإعاقة منهم مستمعًا لطلباتهم والتى وجه بسرعة حلها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات التنفيذية مصدرًا تعليماته لمديرية التضامن الاجتماعى بعمل أبحاث اجتماعية لبعض الحالات الأكثر احتياجًا فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب الراغبين فى فتح محال تجارية بالسوق المركزى بحى شرق أسيوط بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة والسوق المركزى بحى غرب أسيوط كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الاحياء بفحص بعض الشكاوى وعمل معاينات على الطبيعة.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد حرص على فتح قنوات التواصل مع المواطنين وتفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقائه الشهرى بالمواطنين بالديوان العام يوم "الأربعاء" فى تمام الساعة 8 مساءً على أن يتم تقديم الشكوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين بالمحافظة يوميًا من الساعة 8 ونصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا ما عدا يوم الجمعة فضلًا عن عقد لقاء المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة آخر ثلاثاء من كل شهر بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (2)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (3)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (4)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (5)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (6)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (7)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (8)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (9)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال (1)
محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع محو الأمية ومعلمات وبطل أفريقيا برفع الأثقال 

 

لقاء المواطنين (10)
 

محافظ اسيوط

محو الامية

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