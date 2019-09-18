محافظ أسيوط يسلم 28 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بـ7 مراكز

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الأربعاء، 28 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة جديد للمستفيدين من واضعى اليد على أملاك الدولة بـ7 مراكز بنطاق المحافظة (أسيوط- البدارى – ديروط – ساحل سليم – صدفا – الغنايم – القوصية) وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية تفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاتها التنفيذية بهذا الصدد والمختصة بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.

حضر تسليم العقود المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار يوسف جيد مفوض الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وقال محافظ أسيوط إنه تم توزيع العقود على المواطنين من واضعى اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية من سعر ربط هذه القطع ليتم سدادها على عدة أقساط داعياً أصحاب عقود التقنين إلى استكمال الإجراءات القانونية التى تقوم المحافظة بتسهيلها لتقنين أوضاعهم مشددا على تنفيذ قرارات الازالة ضد كل من لم يستكمل اجراءات التقنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد هيبة الدولة.

كما وجه المحافظ، السكرتير العام المساعد والمشرف على منظومة التقنين بالمحافظة إلى تكثيف الجهود والاسراع فى اجراءات التقنين وتسليم العقود بجميع القرى والمراكز والاشراف على تنفيذ قرارات الازالة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.

وعلى جانب آخر، أناب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، نائبه المهندس عمرو عبد العال لحضور لقاء مقدمى الخدمات المالية وغير المالية الخاصة بمشروع تمكين 2 بالتنسيق مع هيئة بلان والجمعية المصرية للباحثيين العلميين وجمعية رسالة بأبو تيج والذى يهدف إلى تشجيع إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وتدريبهم على المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتدريب المهنى وذلك فى ضوء البروتوكول المنعقد بين محافظة أسيوط وهيئة بلان انترناشيونال ايجبت.

جاء ذلك بحضور رميح عبدالحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة وعلى عبد الله مدير مشروع تشغيل الشباب بديوان عام محافظة أسيوط والدكتور ثابت عبد المنعم ابراهيم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط وإسراء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة.

وأعلن نائب بالمحافظ – خلال كلمته – اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل ودعم جهود تشغيل الشباب وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى مبادرة محافظ أسيوط بربط التعليم الفنى بسوق العمل ودعم مؤسسات المجتمع المدنى لرعاية مشروعات ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد الحصول على دورات تدريبية متنوعة بالتنسيق مع كافة القطاعات.

واستعرض رميح عبد الحسيب دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق بين كافة الهيئات التى تعمل فى هذا المجال من وزارات وهيئات وجمعيات ومنظمات.

يذكر أن مشروع تمكين (2) يهدف إلى تعزيز المشاركة الإقتصادية للشبان والشابات من سن (18- 35 سنة) فى المناطق المهمشة فى مصر ( القاهرة والإسكندرية وأسيوط ) وتعزيز فرص الحصول على فرص إقتصادية متساوية لعدد 2000 شاب وفتاة ( 850 فى القاهرة، 650 فى الإسكندرية، 500 فى أسيوط ) على أن يكون70 % من الفتيات و30% رجال لتحقيق المساواة بين الجنسين حيث استطاع 800 شاب وفتاة استطاعوا بالفعل عمل مشروعات خلال مشروع تمكين (1)



تسليم العقود للمنتفعين



جانب من تسليم العقود



حضور كبير لندوة مشروع تمكين



عقود المنتفعين باملاك الدولة



عقود املاك الدولة



محافظ اسيوط يسلم العقود



مشروع تمكين لريادة الاعمال



نائب المحافظ خلال الندوة