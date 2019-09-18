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محافظة القاهرة: انتهاء معظم أعمال الهدم بمناطق عين الحياة والمدابغ والفسطاط

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:24 م
محافظة القاهرة: انتهاء معظم أعمال الهدم بمناطق عين الحياة والمدابغ والفسطاط مخطط تطوير عين الحياة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، من معظم أعمال الهدم والإزالات بمناطق عين الحياة والمدابغ والفسطاط وأبو السعود العشوائية، ومحيط سور مجرى العيون بمصر القديمة، تمهيدا لتطويرها واستغلالها سياحيا.
 
وذكر نائب المحافظ، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية جزء من تنفيذ المخطط الشامل، الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.
 
وأشار فؤاد إلى أن أجهزة المحافظة بدأت فى إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة، وأجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الأسمرات وأكتوبر.
 
وأشار نائب المحافظ إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وستتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط.

عين الحياة

عين الصيرة

مجرى العيون

القاهرة

تطوير العشوائيات

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