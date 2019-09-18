متلازمة "إيزمنجر" مرض يهدد حياتك.. اعرف أسبابه واعراضه

كتبت هند عادل

أمراض القلب من أخطر المشاكل التى تصيب الإنسان وهى من أكثر من الأسباب شيوعا لحدوث حالات الوفاه، متلازمة إيزمنجر هى أحد العيوب الخلقة التى تظهر فى القلب على هيئة ثقوب بين غرفتى القلب مما يؤدى إلى اضطراب توزيع الدم فى الجسم.

ووفقا لموقع" healthline" تؤدى الإصابة بهذه المتلازمة إلى تدفق الدم المتزايد الى الرئتين بدلا من توزيعه بباقى أجزاء الجسم مما يؤدى إلى زيادة الضغط على الشريان الرئوى وتلف الأوعية الدموية بداخلها .

متلازمة إيزمنجر من الأمراض المهدده للحياه ويحتاج المريض إلى عناية طبيه فائقة للسيطرة على أعراضه والتى تشمل زرقه فى لون الجلد، أظافر أصابع اليد أو القدم الكبيرة أو المدورة، الشعور بالإرهاق بسهولة وضيق في التنفس عند القيام بأى مجهود، ضيق في التنفس أثناء الراحة، ألم أو ضيق في الصدر، زيادة ضربات القلب، الإغماء ، خروج الدم مع السعال، الدوخة، تنميل فى أصابع اليد والقدم، الصداع، انتفاخ البطن.

تحدث الإصابة بهذه المتلازمة المهدده للحياه نتيجة لوجود ثقب بين حجرات القلب

وينقسم القلب إلى أربع حجرات، ووظيفته الأساسية هي ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ويستخدم القلب الجانبين الأيسر والأيمن لأداء مهام مختلفة.

يعمل الجانب الأيمن على توصيل الدم إلى الأوعية التي تؤدي الرئه ثم يدخل الأكسجين إلى الدم الذي يعود إلى الجانب الأيسر من القلب، يضخ الجانب الأيسر من القلب الدم إلى وعاء كبير يسمى الشريان الأبهري وهو الذي يوزع الدم على بقية الجسم.

تتحكم الصمامات في تدفق الدم إلى غرف القلب ومنها تنفتح هذه الصمامات لتسمح للدم بالتحرك إلى الغرفة التالية أو إلى أحد الشرايين وتنغلق لتمنع الدم من التدفق بالاتجاه العكسي.